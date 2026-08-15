Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadyumu'nda saat 21:30'da başlayan maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetiyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE İLK 11'LER
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Diabate, Oğulcan, Ensar, Tongya, Traore, Koita.
Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Ake, Levent, İsmail, Guendouzi, Oğuz, İrfan Can, Asensio, Talisca.
GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
1' Oğuzhan Aksu'nun ilk düdüğüyle Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı başladı.
TALISCA FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ
13' Oğuz Aydın'ın sert şutunda kaleci İrfan Can'dan seken topu Anderson Talisca kale önünde tamamlayarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
FENERBAHÇE İSMAİL İLE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
24' İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda İrfan Can Eğribayat farkın ikiye çıkmasını engelledi.