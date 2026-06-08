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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama gerçekleştirdi.

IŞIKHAN: 590 BİNE YAKIN KİŞİYİ İŞE ALDIK

Bakan Işıkhan, Ocak-mayıs ayları arasında; 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini söyledi. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme dışında 894 bin 137 açık iş tespit edildiği aktarıldı.

Işıkhan övgüyle bahsettiği verilere dair, “Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımlara atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var" yorumunda bulundu.

DÜNYADA EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANINDA SAHİP ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Ancak Işıkhan’ın söylemleri gerçeklerle örtüşmüyor. Türkiye'deki iş gücü piyasasında dar tanımlı işsizliğin yanında zamana bağlı eksik istihdamı ve iş aramaktan vazgeçenleri kapsayan "geniş tanımlı işsizlik" oranı ise AB ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Öyle ki Trading Economisc’de yer alan verilerde Türkiye en yüksek işsizlik sıralamasında dünya üçüncülüğüne geldiği görüldü. Türkiye yüzde 8,2 ile üçüncü sırada yer aldı. İlk sırada 32,7 ile Güney Afrika yer alırken ikinci sırada 10,83 ile İspanya konumlandı. En yüksek enflasyona sahip ülke konumunda olan Arjantin’i geçmiştik. İşsizlik oranında da bir süredir Türkiye Arjantin’in önünde yer alıyor.