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B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu bu yıl İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıya İSKİ ev sahipliği yaptı. Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Balkan kentlerinin dijital dönüşüm stratejileri ve akıllı şehir uygulamaları masaya yatırıldı.

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa açılış konuşmasında grubun bu yılki temel hedefini açıkladı. Başa iklim krizinin, hızlı nüfus artışının ve küresel değişimlerin özellikle su gibi kritik altyapıları zorladığını belirtti. İSKİ’nin artık sadece su ve atık su yönetimi yapan geleneksel bir kurum olmanın ötesine geçtiğini vurguladı. Dijitalleşme ve yapay zekâ stratejileriyle operasyonel gücünü yeniden tanımladıklarını ifade etti.

B40 Balkan Şehirleri Ağı Daimi Sekreteri Barbaros Büyüksağnak da Balkan kentleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti. İSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Tayfun İşbilen ise çalışma grubunun önümüzdeki dönemde odaklanacağı konuları özetledi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa 2026 yılında tam 138 stratejik projeyi tamamlamayı planladıklarını açıkladı. Bu çalışmalar sonucunda kurumda önemli iyileşmeler kaydedildi. Veri transfer hızı 5,9 kat arttı. Veri merkezi bağlantı hızı ise tam 160 kat yükseldi. Sanal sunucu sayısı 1,8 kat, depolama kapasitesi 2,6 kat, yedekleme kapasitesi ise 2,1 kat büyüdü.

Vatandaşlara sunulan hizmetlerde de ciddi hız kazanıldı. Ödeme işlem hızı 7,9 kat arttı. Dijital sözleşme sayısı 2,6 kat, çevrim içi işlem hacmi 3,5 kat yükseldi. Dijital fatura sayısı 800 binin üzerine çıktı. Otomatik ödeme aboneliklerinde de 1,6 kat artış yaşandı.

En dikkat çeken gelişme ise sahadaki hizmet kalitesinde oldu. Arıza müdahale süresi yüzde 80 oranında azaltılarak 24 saatten 5 saate indirildi. Bu başarılar uluslararası platformlarda da takdir topladı. İSKİ’nin Smart Water 360 projesiyle dünyanın önde gelen teknoloji araştırma kurumlarından Gartner tarafından dünya ikinciliği ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Şafak Başa konuşmasında su kaynaklarının korunması ve yönetilmesinde dijital teknolojilerin kritik rolüne değindi. İklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık ve aşırı yağış gibi risklere karşı veri odaklı karar alma süreçlerinin hayati önem taşıdığını söyledi. İSKİ’nin geliştirdiği dijital sistemlerin hem operasyonel verimliliği artırdığını hem de vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırdığını vurguladı.

İSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Tayfun İşbilen çalışma grubunun bu yıl üç temel başlık altında faaliyet yürüteceğini açıkladı. İlk çalışma alanı veri yönetimi ve veri yönetişimi olarak belirlendi. Bu kapsamda veri mimarisi, veri kalitesi, açık veri platformları, API standartları ve ortak veri modelleri üzerine çalışmalar yapılacak. Temiz ve standartlaştırılmış verilerin planlama, raporlama ve yapay zekâ projelerinde daha etkili kullanılabileceği ifade edildi.

İkinci çalışma alanı kamu kurumlarında yapay zekâ uygulamaları ve yapay zekâ hazırlığı oldu. Tayfun İşbilen yapay zekânın artık sadece bir teknoloji değil aynı zamanda daha iyi karar alma, daha hızlı hizmet sunma ve vatandaş ihtiyaçlarını daha iyi anlama aracı haline geldiğini belirtti. Vatandaş taleplerinin daha hızlı anlaşılması, şikayetlerin sınıflandırılması, çağrı merkezlerinin desteklenmesi ve karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konularda yapay zekâdan yararlanılacağı açıklandı.

Üçüncü çalışma alanı ise dijital güvenlik ve dayanıklılık olarak belirlendi. Dijital hizmetlerin büyümesiyle birlikte güvenlik ihtiyacının da arttığına dikkat çeken İşbilen belediyelerin veri platformlarını, dijital hizmetlerini ve kritik altyapılarını korumanın temel öncelik haline geldiğini söyledi. Temel güvenlik kontrolleri, risk yönetimi, olay müdahalesi ve kritik altyapı güvenliği konularında çalışmalar yürütüleceği belirtildi.