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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), deprem riskine karşı ana isale hatlarında yürütülecek altyapı iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışmaları nedeniyle Küçükçekmece ve Beykoz'da planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 2 MAHALLEDE 8 SAAT SU KESİNTİSİ

İSKİ'nin açıklamasına göre, Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan 500 milimetre çapındaki düktil font (DF) ana isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 12 Ağustos Çarşamba saat 22.00 ile 13 Ağustos Perşembe saat 06.00 arasında su kesintisi yaşanacak.

Kesintiden Tevfikbey ve İnönü mahalleleri etkilenecek.

BEYKOZ'DA 6 MAHALLEDE 10 SAAT SU VERİLEMEYECEK

İSKİ ayrıca Beykoz ilçesinde de deprem riskine karşı ana isale hattında yapılacak altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Çalışmalar kapsamında ilçedeki 6 mahallede 10 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

ÇALIŞMALAR DEPREM RİSKİNE KARŞI YAPILIYOR

İSKİ, her iki ilçede gerçekleştirilecek çalışmaların, ana isale hatlarının dayanıklılığını artırmak ve olası deprem risklerine karşı altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürütüldüğünü ifade etti.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Yetkililer, su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden gerekli tedbirleri almalarını istedi. Kesintilerin planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından sona ermesi bekleniyor.