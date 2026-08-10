İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında deprem riskine karşı altyapının dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışma yapılacağını duyurdu.
Çalışmalar kapsamında esnek boru bağlantı parçası montajı ve iyileştirme işlemleri gerçekleştirilecek.
7 MAHALLEYİ KAPSAYACAK
İSKİ'nin açıklamasına göre, çalışmalar nedeniyle 11 Ağustos Salı günü saat 22.00 ile 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00 arasında şu mahallelere su verilemeyecek:
Cerrahpaşa
Haseki Sultan
Kocamustafapaşa
Sümbülefendi
Yedikule
Silivrikapı
Seyyid Ömer
İSKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirtilen saat itibarıyla mahallelere yeniden su verileceğini bildirdi.