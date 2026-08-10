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Kaynak: AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında deprem riskine karşı altyapının dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışma yapılacağını duyurdu.

Çalışmalar kapsamında esnek boru bağlantı parçası montajı ve iyileştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

7 MAHALLEYİ KAPSAYACAK

İSKİ'nin açıklamasına göre, çalışmalar nedeniyle 11 Ağustos Salı günü saat 22.00 ile 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00 arasında şu mahallelere su verilemeyecek:

Cerrahpaşa

Haseki Sultan

Kocamustafapaşa

Sümbülefendi

Yedikule

Silivrikapı

Seyyid Ömer

İSKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirtilen saat itibarıyla mahallelere yeniden su verileceğini bildirdi.