İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Adalar ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal-Adalar denizaltı isale hattında gerçekleştirilecek vana değişim çalışmaları nedeniyle ilçe genelinde bu gece 10 saat sürecek su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
KESİNTİ 10 SAAT SÜRECEK
Kartal-Adalar denizaltı isale hattında yapılacak çalışma kapsamında, bu gece saat 22.00'de başlayacak kesinti yarın sabah saat 08.00'e kadar devam edecek.
İSKİ'den yapılan açıklamada, Adalar'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan denizaltı isale hattında vana değişim çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, yürütülecek çalışmalar nedeniyle Adalar ilçesinin tamamında bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında toplam 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı ifade edildi.