İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Avcılar'ın bazı mahallelerine 8 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.
İstanbul'da su kesintisi kabusu: İSKİ saat vererek uyardı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü 7 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.Kaynak: ANKA
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Üniversite Mahallesi'ndeki isale hattında iyileştirme çalışmaları yapılacak.
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Bu kapsamda yarın saat 11.00 ile 19.00 arasında Avcılar'ın bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.
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Toplam 7 mahallede su kesintisi yapılacak.
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Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:
Cihangir Mahallesi
Firüzköy Mahallesi
Üniversite Mahallesi
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
Merkez Mahallesi
Gümüşpala Mahallesi
Denizköşkler Mahallesi
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