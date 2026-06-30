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Anasayfa Gündem İstanbul'da su kesintisi kabusu: İSKİ saat vererek uyardı

İstanbul'da su kesintisi kabusu: İSKİ saat vererek uyardı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü 7 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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İstanbul'da su kesintisi kabusu: İSKİ saat vererek uyardı - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Avcılar'ın bazı mahallelerine 8 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

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İstanbul'da su kesintisi kabusu: İSKİ saat vererek uyardı - Resim: 2

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Üniversite Mahallesi'ndeki isale hattında iyileştirme çalışmaları yapılacak.

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İstanbul'da su kesintisi kabusu: İSKİ saat vererek uyardı - Resim: 3

Bu kapsamda yarın saat 11.00 ile 19.00 arasında Avcılar'ın bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

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İstanbul'da su kesintisi kabusu: İSKİ saat vererek uyardı - Resim: 4

Toplam 7 mahallede su kesintisi yapılacak.

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İstanbul'da su kesintisi kabusu: İSKİ saat vererek uyardı - Resim: 5

Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:

Cihangir Mahallesi

Firüzköy Mahallesi

Üniversite Mahallesi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi

Merkez Mahallesi

Gümüşpala Mahallesi

Denizköşkler Mahallesi

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