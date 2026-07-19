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Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar'da İSKİ ekiplerinin yürüttüğü arıza giderme çalışması sırasında ana su hattı hasar gördü. Basınçla fışkıran su nedeniyle çevreyi su basarken, ilçedeki 4 mahallede su kesintisi yaşandı.

Olay, Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ ekipleri bölgedeki bir arızayı gidermek için çalışma başlattı. Çalışma sırasında kullanılan iş makinesi ana su borusuna zarar verdi.

TONLARCA SU BOŞA AKTI

Boru hattının delinmesiyle birlikte metrelerce yükselen basınçlı su çevreye yayıldı. Yakındaki bir iş yeri ile cadde su altında kalırken, ekiplerin iş makinesiyle hattı kapatma girişimleri sonuç vermedi. Bunun üzerine ana vana kapatılarak su akışı durduruldu.

4 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ

Şebeke hattında meydana gelen hasar nedeniyle Ambarlı, Merkez, Cihangir ve Denizköşkler mahallelerinde su kesintisi uygulandı. İSKİ, onarım çalışmalarının en az 6 saat süreceğini ve suyun çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden verileceğini bildirdi.