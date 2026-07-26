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Kaynak: AA

İsrail ordu radyosunun güvenlik kaynaklarından aktardığı verilere göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları önceki dönemlere göre ciddi bir artış gösterdi.

Buna göre, 2026'nın ilk altı ayında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, 2025'in ikinci yarısındaki 405 olaya kıyasla yüzde 63 artış göstererek 660'a çıktı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik suçlarında da büyük bir artış görülürken, 2025'in ikinci yarısında 82 Filistinlinin saldırılarda yaralandığı, 2026'nın ilk yarısında ise 140 Filistinlinin yaralandığı ve 6 kişinin öldüğü aktarıldı.

Batı Şeria'da hafta sonu saldırıların "alışılmadık biçimde arttığı" ifade edilirken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 30 saldırı düzenlediği kaydedildi.