Kaza, Baskil ilçesi Bilaluşağı köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan pikap ile ile otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçileri taşıyan pikap otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahıslar ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.