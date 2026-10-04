Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Silahtan çıkan kurşunlar, Cız'ın başına, Altunbulduk'un ise karnına isabet etti. Cız ile Altunbulduk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zahir Cız, kurtarılamadı.

Tedaviye alınan Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.