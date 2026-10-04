Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

İş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı: Kuyumcu kurşunların hedfi oldu - Resim : 1

Silahtan çıkan kurşunlar, Cız'ın başına, Altunbulduk'un ise karnına isabet etti. Cız ile Altunbulduk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı: Kuyumcu kurşunların hedfi oldu - Resim : 2

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zahir Cız, kurtarılamadı.

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İş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı: Kuyumcu kurşunların hedfi oldu - Resim : 4

Tedaviye alınan Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.