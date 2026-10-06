Kaynak: ANKA

Milyarlarca liralık "Fon krizi" soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Çekmeköy'de bir aracın içinde tabancayla vurulmuş vaziyette ölü bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı ile ortaklığı da bulunduğu belirtilen Ballı'nın ölümüyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son iki haftada 85 kişinin tutuklandığı "Fon krizi" soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı saat 15.40 sıralarında Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde boş arazide aracın içinde ölü bulundu. Başından vurulmuş vaziyette bulunduğu belirtilen Ballı'nın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı ile ortaklığı da bulunduğu belirtiliyordu. Ballı'nın ölümüyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da açıklama yapıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Çekmeköy ilçesi Sırapınar Mahallesinde 06.10.2026 günü saat 15.40 sıralarında boş arazide bir araç içerisinde ölü olarak bir şahsın bulunduğu ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ilgili şahsın Ali Emre Ballı olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili tüm deliller ivedi toplanmaya başlanmış olup soruşturma titizlikle devam etmektedir."

"14 MİLYAR LİRALIK ZİMMET İDDİASIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞ MUDUR?"

"Fon krizi" soruşturmasına ilişkin İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları da birer açıklama yaptı. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın sosyal medya hesabından alıntıladığı bir iletide yönelttiği, “Emre Tezmen, 2026 Haziran/Temmuz ayı içerisinde Erdin Özel’in şirketten 14 milyar TL’yi usulsüz aldığı/zimmetine geçirdiği iddiasıyla Çağlayan Adliyesine suç duyurusunda bulunmuş mudur? Herhangi bir adli işlem gerçekleştirilmiştir? Yoksa bu suç duyurusu yok mu edilmiştir?” şeklindeki soruları üzerine yapıldığı belirtilen açıklamalar şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda 'Tera patronu Emre Tezmen aylar önce Erdin Özel'in 14 milyar TL yi şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurmuş' şeklindeki haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı ve Başsavcılığımıza bu yönde bir müracaatının olmadığı anlaşılmıştır."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: "Bir kısım sosyal medya paylaşımıyla haber içeriğinde, (14 milyarlık şok iddia başlığıyla) E.T’ nin, E.Ö’e yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımıza şikayetçi olduğu iddia edilmişse de, böyle bir başvuru ve şikayetin Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılmadığı, kayıtların kontrolünden anlaşılmıştır."