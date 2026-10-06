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Fon şirketlerine yönelik soruşturmada adı gündeme gelen Ali Emre Ballı’nın ölümünün ardından, yöneticiliğini yaptığı şirketle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ballı’nın İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde aracında ölü bulunduğu gün (6 Ekim 2026), Adil Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen borçlanma aracının vadesi gelen anapara ve kupon ödemesinin gerçekleştirilemediği açıklandı.

MKK ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ DUYURDU

Gazete Pencere'nin haberine göre Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı bildirimde, TRFADLVE2612 ISIN kodlu borçlanma aracına ilişkin 6 Ekim 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesinin yapılamadığı belirtildi.

Açıklamaya göre ihraççı şirket, ödeme için gerekli tutarı takas sistemine aktarmadı. Böylece söz konusu borçlanma aracını elinde bulunduran yatırımcılara vadesi gelen ödemeler gerçekleştirilemedi.

TOPLAM ÖDEME YAKLAŞIK 615,9 MİLYON TL

Söz konusu finansman bonosunun 500 milyon TL nominal değerle ve 180 gün vadeyle ihraç edildiği belirtildi. 6 Ekim’de vadesi dolan bono için 500 milyon TL anaparanın yanı sıra yüzde 23,1781 oranında yaklaşık 115,9 milyon TL kupon getirisi olmak üzere toplam yaklaşık 615,9 milyon TL ödeme yapılması gerekiyordu.

Vadesi gelen borçlanma aracının ödenememesi, şirketin finansman yapısına ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.