Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can, "irtikâp" soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan market yetkililerinin ifadelerinde, vakıf için zorla yardım toplama iddialarını yer aldı. Market yetkilileri, belediye denetimlerinin artması ve cezalarla baskı yapıldığını öne sürdü.

ŞOK MARKET YÖNETİCİSİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Dönemin Şok Market yöneticisi Aytaç Bayan, belediye binasındaki toplantıda Özcan'ın vakfa yardım talebini anlattı. Bayan, ifadesinde şunları söyledi: “2024 yılında tam tarihini hatırlayamadığım bir zamanda Bolu Belediye Başkanı Bolu'da bulunan ulusal ve yerel marketlerin yetkilileri ile Bolu Belediye binasında bir toplantı yapmıştı. Tanju Özcan, toplantı sırasında belediye olarak bir vakıf kurduklarını, bu vakfa Bolu'da bulunan zincir marketlerin her ay yardımda bulunmaları gerektiğini ifade etti. Bunun karşılığında da belediyeye ait billboardlarda marketlerin reklamlarının döneceğini ifade etti.

Hatta buna ilişkin olarak belediyenin hazırlamış olduğu tarifeyi bizimle paylaşmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bize 3 seçenekli bir tarifeden bahsetmişti. Yanlış hatırlamıyorsam bu tarifenin en uygun olanı ilgili marketin reklamı billboardlarda 1 dk. dönecekti. Bu reklamın karşılığında belediyenin kurmuş olduğu vakfa yapılması gereken reklam ücreti altında 25 bin TL idi. Bizler her bir şube için hem de en az 25 bin TL olacak şekilde talep edilen ücretin çok yüksek ve afaki olduğunu dile getirerek duruma itiraz etmiştik.

TEHDİT İDDİASI

Bizim itirazımız üzerine Tanju Özcan, ‘ya vakfımız için talep ettiğimiz bu parayı seve seve vereceksiniz ya da s…’ şeklinde ifadeler kullanmıştı. Özcan, konuşmasının devamında da özellikle zincir marketlere yönelik olarak ‘talep ettiğimiz bu parayı vermezseniz ben bunun fazlasını sizden çıkartırım’ şeklinde sözler sarf etmişti. Bahsetmiş olduğum bu ifadelerin toplantı salonunda bulunan herkes mutlaka duymuştur. Özcan’ın isteği genel müdürlüğümüz tarafından kabul edilmedi. Bu toplantıdan önce belediye zabıta ekipleri tarafından 2 ayda en fazla 3 defa marketlerimizde denetim yapılırdı.

TOPLANTISI SONRASI DENETİMLER SIKLAŞTI

Toplantı sonrası hemen hemen her hafta neredeyse Bolu'daki bütün şubelerimizde denetimler yapılarak para cezaları kesildi. Yine Belediye zabıta ekipleri tarafından peyderpey ŞOK Market Şubeleri 5'er gün süre ile mühürlenerek ticaretten men edildi. Şok Market şubeleri önüne mal sevkiyatı yapmak için gelen nakliye kamyonlarının mal indirmesini engellemek, aynı şekilde markete alışverişe gelecek olan müşterilerin araçlarını park etmelerini engellemek için üçgen taşlar yerleştirildi. Bu taşlar zemine sabitlendi. Yine daha önceden markete ürün sevkiyatı günün herhangi bir saatinde yapılabilirken belediye tarafından belediyenin vakıf için talep ve teklifinin kabul edilmemesinden sonra markete ürün sevkiyatı sabah 08.00’dan önce ve 20.00’den sonra yapılması gerektiği şekilde düzenlenerek zorluk çıkartıldı.” dedi.

İKİ KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

CarrefourSA şubesi müdürü Ahmet Gülsever ise toplantıda teklif formlarının dağıtıldığını, üst yönetimin bedelleri yüksek bulup reddettiğini, ancak sonradan şube başına 10 bin TL + KDV üzerinden anlaşma yapıldığını belirtti. Gülsever, şikâyetçi olmadığını kaydetti.

Yerel Avantaj Marketler zincirinin genel müdürü Hamza Dağ, ilk teklifi reddettiklerini, pazarlık sonucu şube başına 2 bin TL'ye indirildiğini ve bir yıl ödeme yaptıklarını anlattı. Dağ da şikâyetçi olmadığını söyledi.

‘KARTALKAYA YANGININDAN DOLAYI HUSUMET BESLEDİ’

Özcan, hâkimlik sorgusunda suçlamaları reddetti: