Kaynak: DHA

İstanbul Eyüpsultan’da kolonlarından ses geldiği belirtilen 5 katlı bina, ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi. Mühürlenen binada, olası risklerin belirlenmesi amacıyla sabah saatlerinde detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın kolonlarından ses geldiğini fark eden sakinlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak binada yaşayanları tedbir amacıyla tahliye etti. Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen binada, sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.