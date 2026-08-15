Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT KARİYER MAÇINI OYNADI
Karşılaşmaya kurtarışlarıyla damga vuran Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat eski takımına karşı kariyer maçını oynadı.
KALESİNE GELEN 11 ŞUTUN 10'UNU KURTARDI
Kalesine gelen 11 şutunu 10'unu kurtaran İrfan Can bu performansıyla geceye damga vurdu.
SÜPER LİG'DE EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ
Opta'nın verilerine göre; 28 yaşındaki kaleci Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig'de en fazla kuratarış yaptığı maçı oynadı.