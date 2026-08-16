Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Gençlerbirliği yenilgisiyle başladı.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Milan Skriniar, alınan sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını oldukça sert ifadelerle dile getirdi.

'UTANÇ VERİCİ'

Sözlerine "Utanç verici" diyerek başlayan Skriniar, "Utanç verici! Kendi kendimize maçı kaybettik. Yaptığımız hatalarla kaybettik. Maçtan önce net konuştuk, rakip hatamızı bekleyecek ve bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu." ifadelerini kullandı.

Rakip kalede fırsatlar yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini belirten deneyimli savunmacı, "Kendi hatalarımızdan goller yedik. Aynı hikaye. Söyleyebileceğim şey bu." dedi.

'PANİK HAVASI OLUŞTU'

Gençlerbirliği'nin ikinci golünün ardından takımın acele etmeye başladığını ifade eden Skriniar, "Acele ettik yediğimiz ikinci golden sonra. İlk 2-3 dakika ufak bir panik havası oluştu. İlk yarıda da biraz daha sabırlı olabilirdik. Acele ettiğimiz anlar vardı. Kendi oyun planımıza uygun atak yapmalıydık." diye konuştu.

'TAKIM OLARAK DAHA İYİ OLMALIYIZ'

Süper Lig'de benzer oyunlarla sık sık karşılaşabileceklerini belirten Skriniar şunları söyeldi:

"Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Bu tarz durumlarda arkanın paylaşımını iyi yapmak çok önemli. İki gol, top kayıplarımız sonrası kontralardan geldi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha iyisini yapmalıyız. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."