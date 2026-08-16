Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Oğulcan Ülgün'ün Fenerbahçe'ye attığı golden sonra neden ağladığı ortaya çıktı
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe Talisca ile öne geçtiği maçta Tangya ve Oğulcan Ülgün'ün golleriyle sahadan mağlup ayrıldı. Maçta Oğulcan Ülgün'ün golden sonra neden ağladığı merak konusu olurken sebebi ortaya çıktı.Furkan Çelik
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ, GENÇLERBİRLİĞİ GERİ DÖNDÜ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle skor üstünlüğünü ele geçirdi.
Ev sahibi Gençlerbirliği ise ilk yarı sona ermeden Tongya'nın golüyle beraberliği yakaladı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan taraf bu kez başkent temsilcisi oldu.
OĞULCAN ÜLGÜN FENERBAHÇE'Yİ YIKTI
56'ıncı dakikada Abdurrahim'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Oğulcan Ülgün, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Gençlerbirliği'ni 2-1 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Oğulcan'ın golü aynı zamanda Gençlerbirliği'ne Fenerbahçe karşısında 3 puanı getiren gol oldu. Ancak 28 yaşındaki futbolcunun golden hemen sonra yaşadığı duygusal anlar, karşılaşmanın sonucunun da önüne geçti.
GOLÜN ARDINDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe ağlarını havalandırmasının ardından uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.
Takım arkadaşlarının teselli ettiği futbolcunun neden ağladığı kısa süre içerisinde ortaya çıktı.
BABASINI 3 GÜN ÖNCE KAYBETMİŞTİ
Oğulcan Ülgün'ün karşılaşmadan yalnızca 3 gün önce babasını kaybettiği öğrenildi.
Yaşadığı büyük acının ardından sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, takımına galibiyeti getiren golü kaydettikten sonra duygularına hakim olamadı.