Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonuna beklemediği bir mağlubiyetle başladı.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda öne geçtiği karşılaşmada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, alınan sonucun sorumluluğunu üstlenirken taraftarlardan özür diledi.

'BU TAKIM, BU DEĞİL!'

İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Sonuçta bunun aslında konuşacak bir tarafı yok. Bu takım, bu değil!" diyerek net ifadeler kullandı.

'BİZ TEKNİK HEYET OLARAK KAYBETTİK'

Gençlerbirliği karşısında yapılan hatalara dikkat çeken Kartal, "İlk gol kendi kendimize yaptığımız hatadan yediğimiz bir gol. Tamam, olabilir. Tekrar ikinci, üçüncü gol için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlayamadık." diye konuştu.

İkinci golün ardından Gençlerbirliği'nin mücadele gücünün yükseldiğini belirten deneyimli teknik adam, "İkinci golü hazırlıksız yakalanınca yedik. Rakibin iştahı arttı, daha çok mücadele etmeye başladılar. Doğaldır, normaldir. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hepimizin ders çıkarması gerekiyor." dedi.

'HİÇ BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK'

Yenilen iki golde yapılan hataları değerlendiren İsmail Kartal, "Ayağımızdaki topu rakibe verip gol yedik. İkinci golde stoperlerin arasına bir kişi girdi, golü attı. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk." sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Süper Lig'e mağlubiyetle başlamalarının ardından sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Kartal, "Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.