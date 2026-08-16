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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Iğdır FK'yı ağırladı.

IHEANACHO YİNE SAHNEDE

Karşılaşmanın tek golü 16. dakikada geldi. Bursaspor'un yeni transferi Kelechi Iheanacho, Iğdır FK filelerini havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Nijeryalı santrfor böylece Bursaspor formasıyla çıktığı ikinci lig maçında da gol sevinci yaşadı.

IĞDIR FK 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekipte işler ikinci yarıda daha da zorlaştı. Iğdır FK forması giyen Alperen Selvi, 73. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan bölümde skor değişmeyince Bursaspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BURSASPOR 2'DE 2 YAPTI

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı mağlup eden Bursaspor, Iğdır FK karşısında da kazanarak ilk iki haftayı 6 puanla geçti.

İlk hafta Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Iğdır FK ise Bursa deplasmanında sezonun ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Bursaspor gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak. Iğdır FK ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

1. Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:

İstanbulspor 2-2 Bodrum FK

Fatih Karagümrük 2-1 Ümraniyespor

Manisa FK 4-1 Van Spor FK