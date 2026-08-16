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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

ALANYASPOR İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Konuk ekip Alanyaspor, 20. dakikada Ruan Duarte'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

SORESCU SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Gaziantep FK, aradığı golü 60. dakikada buldu. Orta sahada kazandığı topu rakip yarı alana taşıyan Deian Sorescu, ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşla fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Kalan dakikalarda iki takım da üstünlük golünü bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Böylece Gaziantep FK ve Alanyaspor, Süper Lig'de 2026-27 sezonuna birer puanla başladı.