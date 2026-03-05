İran’dan sonra sıra Türkiye’de mi?

Her şey Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile başladı.

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), 2000'lerin başında ABD tarafından Kuzey Afrika'dan Pakistan'a kadar uzanan bölgede siyasi, ekonomik ve askeri dönüşüm hedefleyen kapsamlı bir projeydi.

Resmi olarak bölgeye demokrasi ve istikrar getirmeyi amaçladığı iddia edildi. Ancak savaş, kan, gözyaşı, dağılıp bölünen ülkeler dışında bir şey getirmedi.

Peki, Türkiye’de BOP ne zaman başladı?

Refah Partisi’nin içinden çıkan ılımlı muhafazakar siyasetçiler ile başladı her şey…

Necmettin Erbakan öğrencileri arasından hocaya itiraz edenler, hocanın kurallarını bir kenara itip parti kurdu; Adalet ve Kalkınma Partisi…

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, 1996 yılında Tahran'daki Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde yaptığı konuşmada ABD’ye şöyle karşı çıkmıştı:

“Amerika İran’ı gelip işgal etmek istiyor. Nesine güveniyor? İran denizine 3-5 tane uçak gemisi getirecek, oradan füzeleri atıp Tahran’ı bombalayacak, bütün diğer merkezleri bombalayacak. Biz ne yapacağız? Efendim bizim de buna karşı gücümüz var, kendimizi aldatmayalım. Cenabı Allah’ın bize emri var. Düşmanın silahından daha üstününe hazırlık yapınız diyor, Cenabı Allah”

Erbakan böyle derken Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu öğrencileri ise ABD ile ılımlı olmayı tercih etti.

Tayyip Erdoğan 2002 yılında henüz başbakan değilken çok konuşulan bir ABD ziyareti yaparak siyasi hayatının adeta rotasını çizmişti.

Erdoğan’ın görüştüğü isimler arasında Yeni Şafak Gazetesi’ne göre, Graham Fuller ve Henri Barkey vardı.

Graham Fuller’in kim olduğu önceki yazıda anlatmıştık:

1 MART TEZKERESİ

Erdoğan başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra BOP açısından en kritik süreç, 1 Mart tezkeresiydi.



1 Mart tezkeresi sürecinde AKP milletvekili olan Turhan Çömez bugün İYİ Parti Grup Başkanvekili…

Turhan Çömez o dönem 80 vatansever AKP Milletvekiliyle bu tezkereye karşı tavır aldıklarını anlatmıştı. Bu sayede tezkere geçmemişti. Oylamadan önce ise Erdoğan tezkerenin geçmesinin tarihi önemi olduğunu milletvekillerine söylemiş ve “Hepinizden evet oy bekliyorum” demişti.

Erdoğan, 2016 yılında 1 Mart tezkeresiyle ilgili yaptığı bir açıklamada “Irak'ta düşülen hataya Suriye'de düşmek istemiyoruz. Ben 1 Mart tezkeresinin yanındaydım, karşı olanlar bunu açıkça söylemediler. Birileri de gizli kulisler attılar” demişti.

2003 yılında ABD’nin Irak işgali için tezkere noktasında başarılı olamayan Erdoğan, 30 Ocak 2004’te Harvard Kennedy Okulunda düzenlenen John F. Kennedy Forumu’nda konuşmuştu.

Erdoğan’ın “Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok yönlü destek de olmaktadır. İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacaktır” sözleri dikkat çekmişti.

ARAP BAHARI

BOP ile Erdoğan’a adeta bölgenin ağabeyi imajı çizilmişti.

ABD-FETÖ eliyle belgeler üretildi, Ergenekon ve Balyoz operasyonuyla TSK içindeki ABD karşıtları temizlendi. TSK sürece ilişkin tavır gösteremeyecek noktaya, son olarak Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanmasıyla geldi.

2010 yılında Arap Baharı süreci, 2011 yılında da Libya ve Suriye savaşları başladı.

Ortadoğu yeniden şekillenirken Esad’ın yıllar süren direnişi belki de ABD ve İsrail’in en büyük hayal kırıklığı oldu.

2014 yılında başlayan Ukrayna savaşıyla Rusya’nın Suriye’de ve bölgede olan etkinliği kırıldı.

Esad’ın devrilmesiyle perde açıldı ve peşinden sıra İran’a geldi. Suriye parçalara bölünürken BOP’la ilgili konuşulan her şey adım adım hayata geçiyordu.

SIRA TÜRKİYE’DE Mİ?

Gelelim, meşhur soruya…

İran’dan sonra sıra Türkiye’de mi?

BOP kamuoyu gündemine geldi, haritalar paylaşıldı.

O günden bugüne ne konuşulduysa sırasıyla hayata geçti.

Erdoğan ise BOP’u kamuoyuyla paylaştığı ilk dönemde Mehmet Ali Birand’a “Diyarbakır bir yıldız olabilir” diyordu.

Şimdi, o noktaya bakacağız.

Her şey Bahçeli’nin 28 Mayıs 2023 akşamı Erdoğan’ın seçimi kazandığının açıklamasından sonra sarf ettiği şu sözlerle başladı: “Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez.”

Yeni İmralı süreci başladı.

Öcalan’ın cezaevinden çıkmasını öngören umut hakkını da MHP istedi, diğer PKK’lıların cezaevinden çıkmasını da…

Her güne yeni bir şok açıklamanın düştüğü sürecin son döneminde, Türkiye Öcalan’ı çıkarıp, PKK’lılara yasal düzenleme yapıp ve son olarak yerel yönetimlerle ilgili adım atıp süreci tamamlamak istiyor.

Bu özetin ardından “İran’dan sonra sıra Türkiye’de mi?” sorusuna net yanıt verelim.

Türkiye BOP karşıtı mı ki, sıra Türkiye’de olsun!

Son söz yine Bahçeli’den olsun; “Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez.”