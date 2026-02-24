Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısı Graham Fuller'in kalp rahatsızlıkları nedeniyle 29 Ocak’ta öldüğü ortaya çıktı.

Türkiye’deki tek görevinin 1960’larda İstanbul şefliği olduğunu iddia eden Graham Fuller aslında CIA’in Ortadoğu masasını bizzat yöneten isimdi.

Ankara’da uzun yıllar görev yaptı ve hatta Ankara’ya hayran olduğu, bu nedenle de kızının adını “Ankara” koyduğu söylenir.

İlginç ama gerçekten de kızının adı Samantha Ankara Fuller…

Türkiye’de 1980 sonrası dönemde CIA İstasyon Şefi olarak görev yapan Graham Fuller 12 Eylül’ün de karanlık yüzlerinden biriydi.

Graham Fuller, 1990 yılında kafasındaki Türkiye projesini şöyle özetlemişti: “Kemalizm bitti. Dünyadaki bütün liderler gibi o da sonsuza dek yaşayacak bir ürün veremedi. Oysa İncil ve Kur’an hala veriyor. Bu nedenle, kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam’ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir.”

ABD’nin Yeşil Kuşak projesinin mimarlarından biriydi. Sonraki yıllarda İslamcıları sempatik göstermek için ortaya atılan “Ilımlı İslam” terimi de Fuller'in imzasını taşıyordu.

Ilımlı İslam, dinler arası diyalog kavramları konuşulduğunda akla ilk gelen isim elbette Fethullah Gülen…

1961-1987 yıllarında CIA’in etkili pozisyonlarında yer alan Fuller sonrasında da 30 yıl kadar “gölge CIA” diye bilinen RAND Corporation’ın baş analistlerinden biri olarak çalıştı.

Fuller, yazdığı “Yeni Türkiye Cumhuriyeti” adlı kitap dolayısıyla da AKP’nin bir dönem sıklıkla tekrarladığı ‘Yeni Türkiye’ ifadesinin isim babası olarak biliniyor.

Fethullah Gülen yapılanmasını “Ilımlı İslam” modeli çerçevesinde desteklenmesi gereken akımlar arasında saydı.

Graham Fuller, Fethullah Gülen’in ABD’de daimi oturum izni (Green Card) başvurusu sürecinde referans mektubu yazan isimlerden biriydi.

Şimdi, asıl konumuza gelelim, FETÖ’nün 15 Temmuz darbesi!

15 Temmuz’da sırra kadem basan iki isim var, biri Graham Fuller, diğeri ise Adil Öksüz.

Graham Fuller Türkiye’den 15 Temmuz gecesi ayrılırken helikopterde Adil Öksüz var mıydı, yok muydu?

GRAHAM FULLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 2017 yılında Graham Fuller hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Fuller'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'yi terk ettiği, Büyükada'daki toplantıda da bulunduğu bilgilerine soruşturma dosyalarında yer verilmişti.

15 Temmuz gecesi Yunanistan’a giden bir helikopter olduğunu biliyoruz. Bu helikopterde 8 FETÖ’cü asker vardı.

Dönemin AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz bu konuyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme getirmişti. Darbecilerin Yunanistan'a kaçtığı helikopterdeki 9. kişinin Graham Fuller olduğunu iddia etti.

Peki, 15 Temmuz gecesi Graham Fuller Yunanistan’a giden helikopterdeyse yanından tanıdık biri olabilir miydi?

ADİL ÖKSÜZ’ÜN ELİNDEKİ GPS ALETİ!

15 Temmuz darbe girişiminin kara kutusu Adil Öksüz o gece operasyonun merkezi Akıncı Üssü’ndeydi.

Darbe yapamayınca Akıncı Üssü’nden kaçmaya çalışan Adil Öksüz yakalandı.

Tarla bakmaya geldiği yalanını söyledi.

Adil Öksüz, darbe girişiminin ardından 16 Temmuz'da Akıncı Üssü yakınlarında jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra Kazan Akıncılar Jandarma Karakoluna götürülmüş ve burada mahkemeye sevk edilene kadar 2 gün boyunca tutulmuştu.

Gözaltında bulunduğu jandarma karakolunda nöbetçi askerlerden izin alarak tuvalete giden Öksüz'ün, yapılan üst aramasında bulunamayan flash bellek boyutundaki GPS cihazını ortadan kaldırmak için kağıt havluların arasına sakladığı belirlenmişti.

Gözaltındaki Adil Öksüz'ün ardından tuvaleti kullanan başçavuşun dikkatli davranması GPS cihazının ortaya çıkmasını sağlamış ve bulunan cihaz tutanak altına alınmıştı.

İşte bu GPS ile sırra kadem basmıştı Adil Öksüz…

GPS cihazına o gece darbe planlaması kapsamında askeri birliklere ait koordinatlar ya da toplanma, buluşma ve kaçma alanları işaretlenmiş olabilirdi.

Adil Öksüz Sakarya’da adım adım aranırken FBI ajanlarının da Öksüz’ü aradığı iddiası gündeme gelmişti.

Belki fiili belki mecazi ancak Graham Fuller de Adil Öksüz de 15 Temmuz’dan sonra uçarak ülkeyi terk etmişti. İzleri bulunamamıştı.

İşin sırrı, hem Graham Fuller’in hem de Adil Öksüz’ün 15 Temmuz'un iki büyük kritik ismi olması…

Yollarının kesişmiş olmasına şaşırmamalı…