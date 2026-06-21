Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yapılacak mutabakat zaptı görüşmeleri öncesinde İran delegasyonuna kritik uyarılarda bulundu.

Rızai, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin politikalarını eleştirdi. ABD'nin "güç yoluyla barış" stratejisini uygulayarak Tahran’ı teslim olmaya zorladığını belirten Rızai, bu stratejinin başarısız olması üzerine Amerikan yönetiminin müzakere masasına yöneldiğini savundu.

İranlı yetkilinin sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Düşman (ABD), anlaşma bozucu olduğunu göstermiştir. Dikkatli olunmalı, her türlü iyimserlik, düşmanın suistimaline neden oluyor."

Mutabakat zaptının hayata geçirilmesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması konularını ele almak üzere görevlendirilen İran heyeti, gece saatlerinde İsviçre'nin Zürih kentine ulaştı.

Tahran yönetimini masada temsil edecek üst düzey heyette; Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi yer alıyor.