Kaynak: İHA

ABD'nin İran üzerine saldırıları sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabı üzerinden süreci değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun İkinci Dünya Savaşı'ndan beri eşi benzeri görülmemiş bir askeri kapasiteyle harekete geçmek üzere hazır beklediğini vurguladı.

Buna rağmen operasyonların neden askıya alındığını açıklayan Trump; İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin, yeni bir mutabakat çerçevesinde uzlaşıldığını belirterek Washington'dan saldırıları durdurmasını talep ettiğini ifade etti.

MASADAKİ UZLAŞMANIN İKİ KRİTİK ŞARTI

Başkan Trump'ın açıklamalarına göre bahsi geçen anlaşma taslağı iki temel hedefe dayanıyor. Hürmüz Boğazı'nın derhal ve tamamen ulaşıma açılması ve İran kaynaklı nükleer tehdidin kesin olarak sonlandırılması anlaşmada yer alıyor.

Dünyanın ortak menfaati ve başarılı, müreffeh bir İran'ın geleceği için bu talebi kabul ettiğini ifade eden ABD Başkanı, tek şartının "anlaşmanın hızlı bir şekilde nihayete erdirilmesi" olduğunun altını çizdi. İsrail'in de bu diplomatik taahhüde katıldığını belirten Trump, tüm taraflara vakit kaybetmeden harekete geçme çağrısında bulundu.