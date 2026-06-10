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Siyasi tartışmaların, organizasyona yönelik çok sayıda şikayetin ve ev sahibi ABD'nin tepki çeken uygulamalarının gölgesinde başlayacak 2026 Dünya Kupası öncesi İran'dan FIFA'ya sert bir uyarı geldi.

'POLİTİK TEZAHÜRAT OLURSA MAÇLARDAN ÇEKİLECEĞİZ'

Stern Almanya'ya açıklamalarda bulunan İran Spor Bakanı Ahmed Donjamali, "Dünya Kupası'nda oynadığımız maçlar sırasında İran'a yönelik herhangi bir politik tezahürat duymamız halinde karşılaşmalardan çekileceğimizi FIFA'ya bildirdik." dedi.

BAYRAK UYARISI DA YAPILDI

Ayrıca İran Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya eski devlet rejiminin sembolü olan "Pers Bayrağı"nın stadyumlara alınmaması konusunda bir uyarıda bulunduğu da belirtildi.