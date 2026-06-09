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2026 Dünya Kupası için geri sayıma geçilirken FIFA turnuva öncesi yeni bir skandal karara daha imza attı.

FIFA IRAN TARAFTARLARININ BİLETLERİNİ İPTAL ETTİ

İran Milli Takımı 15 Haziran'da Yeni Zelanda'ya karşı Los Angeles'ta Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmaya hazırlanırken FIFA'nın ABD'nin talebiyle İran taraftarlarına ait tüm maç biletlerini iptal ettiği ortaya çıktı.

İRAN FUTBOL FEDERASYONU'NDA KARARA TEPKİ

İran Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla FIFA'nın bu kararını sert bir dille eleştirdi.

Yapılan açıklamda, "Birçok İranlı futbol taraftarının, resmi olarak açıklanan sürece güvenerek maçlara katılmak için gerekli planları yapmış olmasına rağmen, İranlı taraftarların yasal ve resmi olarak tahsis edilen biletlere erişiminin engellenmesi, uluslararası müsabakaları yöneten ruha ve katılımcı ülkeler arasında eşitlik ilkesine aykırı bir eylemdir. Bu gelişme, dünyanın en büyük futbol organizasyonunun düzenlenmesinde spor dışı ve siyasi mülahazaların müdahalesi konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor.” ifadeleri kullanıldı.

FIFA'dan henüz alınan bu karara dair bir resmi açıklama yapılmadı.