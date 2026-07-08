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Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin ülkenin güneyine saldırılarının ve petrol yaptırımlarını geri getirmesinin 14 Haziran'da varılan mutabakat zaptının ihlali olduğunu ve sonuçlarından Washington'un sorumlu olacağını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığının, İran’ın petrol satışına yönelik yaptırımların askıya alınması kararını iptal etmesi ve ABD güçlerinin İran'ın güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yayımladı. ABD'nin ülkenin güneyine saldırılarının, petrol yaptırımlarını geri getirmesinin ve İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesinin 14 Haziran'da varılan mutabakat zaptının açık ihlali olduğu ifade edilerek, İran'ın, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacağı ifade edildi. Mutabakatın ihlalinin sonuçlarından ABD yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.