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Kaynak: AA

Erakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

Eski lider Ali Hamaney'in cenaze törenine değinen Erakçi, milyonlarca İran vatandaşının Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldiğini ifade etti.

İran halkı ile silahlı kuvvetlerin dış tehditlerden etkilenmediğini vurgulayan Erakçi, mutabakat zaptının 13. maddesini hatırlatarak, ABD kaynaklı tehditlerin devam etmesi durumunda nihai anlaşma için müzakere sürecinin başlatılmayacağını söyledi.