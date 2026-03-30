ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırıları ile başlayan savaş bir aydır devam ediyor. ABD basınında İran’a yönelik kara harekatı yapılacağı yönünde iddialar yer alırken on binlerce askerin bölgeye konuşlanmak için yola çıktığı öğrenildi.

ABD Başkanı Trump son yaptığı açıklamada hedefine İran’ın Hark Adası’nı alırken kara operasyonu sinyali verdi.

ABD bir yandan savaşa devam ederken diğer yandan İran ile dolaylı görüşmelere başladı. ABD’nin taleplerine İran’dan 15 maddelik yanıt gelmişti. İran medyası, Tahran yönetiminin istekleri arasında saldırıların son bulması ve tazminat gibi talepleri olduğunu yazmıştı.

İRAN’DAN ABD’NİN TALEPLERİNE YENİ YANIT

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmelerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bekayi, Washington’dan gelen taleplerin 'gerçekçi olmayan', ‘aşırı’ ve ‘mantıksız’ olduğunu söyledi.

ABD ile doğrudan görüşmediklerini taleplerin aracı ülkeler tarafından iletildiğinin altını çizen Bekayi, "Tartışılanlar, aracılar aracılığıyla aldığımız ve ABD'nin müzakere etmek istediğini belirten mesajlardır" dedi” dedi.

İran’ın tutumunun açık ve net olduğunu vurgulayan Bekayi, "Amerika'da kaç kişinin Amerikan diplomasisinin iddialarını ciddiye aldığını merak ediyorum. Karşı tarafın sürekli pozisyon değiştirmesinin aksine, bizim görevimiz açık ve net” şeklinde konuştu.

Bekayi, ABD’nin talepleri ile ilgili “İran başından beri tutumunu net bir şekilde ortaya koydu ve biz de ele aldığımız çerçeveyi çok iyi biliyoruz. Bize iletilen materyal aşırı ve mantıksız taleplerden oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Bekayi sözlerine şöyle devam etti:

“Pakistan'ın düzenlediği toplantılar, kendilerinin kurduğu bir çerçeve olup bizim katılımımız söz konusu değildir. Bölge ülkelerinin savaşı sona erdirmekle ilgilenmeleri iyi bir şey, ancak savaşı hangi tarafın başlattığına dikkat etmeleri gerekiyor.”