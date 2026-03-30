Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, Bengü Türk ekranlarında katıldığı canlı yayında, Türkiye’nin en çok tartıştığı konuların başında gelen EYT düzenlemesi ve sonrasında ortaya çıkan "kademeli emeklilik" taleplerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
SGK uzmanı canlı yayında ifşa etti: Hükümetin çalışması bitti… Emeklilik bekleyenler dikkat
SGK Uzmanı Murat Bal, kademeli emeklilik ve 9 Eylül mağdurları için hükümetin teknik çalışmalarını tamamladığını canlı yayında ifşa etti.Derleyen: Süleyman Çay
Bal, sistemdeki adaletsizliğin boyutlarını anlatırken verdiği örneklerle çalışma hayatındaki derin uçurumu gözler önüne serdi.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin 8 Eylül 1999 sınırıyla sınırlı kalmasının "derin bir vadi" oluşturduğunu vurgulayan Murat Bal, şu örneği verdi:
"Aynı gün işe girdiğiniz bir arkadaşınızla aranızda sadece saat farkı olabilir. Vardiya saati 9 Eylül’e sarktığı için bir çalışan arkadaşından 17 hatta 20 yıl sonra emekli olabiliyor. Bu durum iş yerlerinde çalışma barışını zedeliyor, insanlar telefonda 'Benimle dalga geçiyorlar' diye ağlıyor."
Mevcut mevzuatın anayasanın temel ilkeleriyle çeliştiğini savunan Bal, şu ifadeleri kullandı:
"Bir kanunun doğruluğunu anlamak için onu anayasanın eşitlik ilkesine vurmamız lazım. 9 Eylül 1999 sonrası hak talep eden insanlar %100 haklıdır. Yan yana çalışan, aynı primi ödeyen iki kişiden biri çift maaş (maaş + emekli aylığı) alırken diğerinin tek maaş alması kabul edilebilir bir durum değil"
Murat Bal, kükümet kanadında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde bu tür sistem hatalarını giderecek "sadeleştirme" çalışmalarının teknik olarak tamamlandığını iddia etti.
Bal, düzenlemenin neden hayata geçmediğine dair ise şunları söyledi:
"Hükümetin çalışması aslında bitmiş durumda ancak bütçe olanakları şu an için eli kolu bağlıyor. Eğer EYT çıktığında kademeli bir yaş sınırı (50-52 gibi) getirilebilseydi, bu kadar keskin bir adaletsizlik yaşanmayacaktı."