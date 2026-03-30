Dijital çağda internet kullanımı yaygınlaştıkça, siber tehditler de daha görünmez ve karmaşık hale geliyor.
Wifi şifresini paylaşanlar dikkat: Yanlışlıkla suç işleyebilirsiniz
Uzmanlar uyarıyor: Wi-Fi şifresini başkalarıyla paylaşmak, kullanıcıları işlemedikleri suçlardan sorumlu hale getirebilir.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Uzmanlara göre evlerde kullanılan Wi-Fi ağları artık sadece kişisel bir alan değil, aynı zamanda siber suçluların hedefinde olan bir giriş kapısı.
Siber saldırganların kullandığı “residential proxy” yöntemi sayesinde, suçluların yaptığı işlemler internet sahibinin üzerinden görünür hale geliyor. Bu da hiçbir ilgisi olmayan kişilerin hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmasına yol açabiliyor.
Wi-Fi şifresi paylaşmak neden risklidir?
Wi-Fi şifresinin başkalarıyla paylaşılması, ağınıza dışarıdan kontrolsüz erişim anlamına gelir. Bu durum, bağlantınızın üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasına zemin hazırlar.
“Residential proxy” nedir?
Bu yöntem, saldırganların başka bir kişinin internet bağlantısını kullanarak anonim şekilde işlem yapmasını sağlar. Böylece gerçek kimliklerini gizleyebilirler.
IP adresi nasıl kullanılıyor?
Siber suçlular, ele geçirdikleri IP adresi üzerinden dolandırıcılık, yasa dışı içerik erişimi veya veri hırsızlığı gibi faaliyetler gerçekleştirebilir.
Suçun izleri kime gider?
Yapılan işlemlerin dijital kaydı doğrudan internet hattının sahibine ait görünür. Bu nedenle soruşturmalarda ilk muhatap siz olabilirsiniz.
Ücretsiz VPN uygulamaları neden tehlikeli?
Kaynağı belirsiz VPN hizmetleri, cihazınızı farkında olmadan bir siber ağın parçası haline getirebilir. Bu durum, tüm trafiğinizin kontrol altına alınmasına neden olabilir.
Crack yazılımlar nasıl risk oluşturur?
Lisanssız yazılımlar çoğu zaman zararlı kod içerir. Bu yazılımlar üzerinden cihazlara erişim sağlanarak ağ güvenliği kolayca aşılabilir.
Modem güvenliği neden kritik?
Güncellenmeyen modem yazılımları, saldırganlar için açık kapı haline gelir. Güvenlik açıkları düzenli güncellemelerle kapatılmalıdır.
Güçlü şifre tek başına yeterli mi?
Artık sadece güçlü bir şifre belirlemek yeterli değil. Ağ güvenliği için çok katmanlı önlemler alınması gerekiyor.
Ağınızı nasıl kontrol edebilirsiniz?
Modem arayüzünden bağlı cihazları düzenli kontrol ederek tanımadığınız bağlantıları tespit edebilirsiniz. Bu, erken önlem almanızı sağlar.
En basit ama en kritik önlem
Uzmanlara göre Wi-Fi şifresini sadece çok yakın kişilerle paylaşmak gerekiyor. “Bir şey olmaz” düşüncesi ise en büyük risklerden biri olarak görülüyor.