ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş bir aydır devam ediyor. Savaş boyunca karşılıklı saldırılar devam ederken gözler iki yere çevrildi. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişlerine kapatması özellikle petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olurken, Hark Adası da bir başka kritik nokta olarak öne çıkıyor.

Öte yandan ABD basını bir süredir kara harekatı iddialarını gündemde tutuyor. Buna göre Trump yönetimi İran’a en az 10 bin asker göndermeyi planlıyor. Karadan yapılması planlanan saldırıların bazı stratejik hedeflere yönelik gerçekleşmesi bekleniyor.

TRUMP ELE GEÇİRMEK İSTEDİĞİ YERİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Trump’ın İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı son açıklamada gözünü İran petrolüne diktiğini gösterirken kara harekatı konusunda ciddi sinyal verdi.

Trump, “Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim” dedi. Trump’ın bu açıklamasının kara harekatı olasılığını artırdığı belirtiliyor.

Trump, İran’ın adadaki savunmasına ilişkin, “Hark Adası'nı belki ele geçiririz, belki de geçirmeyiz. Çok sayıda seçeneğimiz var. Orada herhangi bir savunma olduğunu sanmıyorum, Ada'yı çok kolay ele geçirebiliriz” dedi. Trump, adayı işgal etmeleri durumunda bir süre orada kalmaları gerekeceğini söyledi.

ÖZEL OPERASYON KUVVETLERİ BÖLGEYE ULAŞTI

ABD'ye bağlı yüzlerce özel operasyon kuvvetinin Orta Doğu'ya ulaştığı ABD basınınca öne sürülürken, 3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan ABD Donanması’na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisinin de bölgeye geldiği belirtildi.

Ayrıca Financial Times’ın haberine göre, bölgeye, ele geçirme ve kontrol altında tutma konusunda eğitimli 10 bin askerin konuşlandırılması talimatını verdi. Aralarında 2 bin 200 deniz piyadesinin de bulunduğu 3 bin 500 askerden oluşan birlik cuma günü bölgeye ulaşırken, 2 bin 200 deniz piyadesi ile binlerce askerlerden oluşan 82'nci Hava İndirme Tümeni'nin de İran'a doğru yola çıktığı belirtildi.

İRAN İLE MÜZAKERE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump Financial Times’a yaptığı açıklamada ayrıca İran ile müzakereler konusunda da konuştu. Trump, "İran'la bir anlaşma görüyorum, yakında olabilir, belki de olmayabilir, bence onlarla çok yakında bir anlaşma yapacağız. İran'la müzakereler son derece iyi gidiyor” dedi.

Trump ayrıca, “Yarın sabah Hürmüz Boğazı'ndan bize 20 büyük petrol dolu gemi verecekler” iddiasında bulundu. Ateşkesle ilgili anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade eden Trump "ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan aracılığıyla dolaylı yoldan gerçekleşiyor, iyi geçiyor." dedi.