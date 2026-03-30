Ünlü milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz aylarda Portekiz güzeli Oriana Correia Gomes’e yaptığı evlilik teklifiyle magazin gündeminde yer almıştı. Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes, bugün evlendi. Ünlü çiftin düğününe ünlü isimler de katıldı. İşte düğünden ilk kareler!
'Türkiye'nin Haaland'ı Bertuğ Yıldırım evlendi: Portekizli model Oriana Correia Gomes'e Boğaz'da Azer Bülbül'le teklif yapmıştı
Volkan Demirel tarafından “Türkiye’nin Haaland’ı” olarak tanımlanan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model sevgilisi Oriana Correia Gomes ile evlendi. Çiftin düğününe cezaevinden çıkan Metehan Baltacı da katıldı. İşte ilk kareler!Taner Yener
Tokel, bu yüzüklerin ilişkilerinin bir sembolü olduğunu söyleyerek evliliğe sıcak baktığını, hatta “Doğru zamanda evlendiğim kişinin Bertuğ olmasını umuyorum” sözleriyle ilişkinin ne kadar ciddi olduğunu dile getirmişti.
Ancak çiftin ilişkisi beklenmedik bir şekilde sona ermiş, Tokel bir programda ayrılığın Yıldırım tarafından bir mesajla gerçekleştiğini ve gerekçe olarak “Senin magazinin, benim işimin önüne geçiyor” sözlerinin kullanıldığını ileri sürmüştü.
BOĞAZ’DA ROMANTİK EVLENME TEKLİFİ
Ayrılıktan sonra milli futbolcunun gönlünü bu kez Portekizli model Oriana Correia Gomes’e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
Miss Universe Spain’de finale kalan Correia, modellik başarıları ve sosyal medya içerikleriyle geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.
Yıldırım, Temmuz ayında sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğraflarla duyurduğu yeni ilişkisini bir adım ileri taşımıştı.
Ünlü futbolcunun teknede romantik bir ortamda Correia’ya evlilik teklif ettiği anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi görmüştü.
Daha önce evlilik teklifiyle gündeme gelen ünlü çift, bu kez yeni bir gelişmeyle magazinde yer aldı.
İŞTE DÜĞÜNDEN İLK KARE!
Ünlü çift bugün evlendi. İşte nikahtan yayınlanan ilk kare!
BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI
Çiftin düğününe birçok ünlü isim de katıldı. Cezaevinden çıkan Metehan Baltacı da bu düğünde yer aldı.
BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?
Bertuğ Özgür Yıldırım, 12 Temmuz 2002 doğumlu Türk milli futbolcudur. İstanbul Kağıthane’de dünyaya gelen 1.91 boyunda, 83 kg ağırlığındaki sağ ayaklı santrafor, fizik gücüyle dikkat çeker. Babası eski futbolcu Savaş Yıldırım, annesi ise Rumeli kökenlidir.
Futbol yolculuğuna Sarıyer altyapısında başlayan Bertuğ, 2018’de burada profesyonel oldu. 2021’de Hatayspor’a transfer oldu, 2023’te deprem felaketinin ardından Antalyaspor’a kiralandı
Aynı yıl 5 milyon Euro karşılığında Fransa’nın Rennes kulübüne gitti ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. 12 Eylül 2025’te ise Başakşehir FK’ya döndü; sözleşmesi 2029’a kadar.
A Milli Takım forması giyen Bertuğ, EURO 2024 geniş kadrosunda yer aldı. Volkan Demirel tarafından “Türkiye’nin Haaland’ı” olarak tanımlanmıştı.
Özel hayatını genellikle gizli tutmayı tercih eden Yıldırım, Ala Tokel döneminden sonra Oriana Correia Gomes ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
22 Kasım 2025’te Boğaz’da yaptığı sürpriz evlenme teklifi ve pasta kesme görüntüleri gündeme damga vurmuştu.
ORİANA CORREIA GOMES KİMDİR?
24 yaşındaki Portekizli model, İspanya doğumlu olup ailesi Gine-Bissau kökenlidir. Miss Universe Spain finalisti olan Oriana, sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip.
Son olarak milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’a Boğaz’da yapılan romantik evlenme teklifiyle Türkiye’de de tanınırlığı zirveye çıktı.