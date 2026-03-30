Almanya, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere pek çok ülke, 2026 yılı itibarıyla güncellenen maaş eşikleri ve kolaylaştırılmış vize süreçleriyle dünya genelindeki profesyonelleri markajına aldı.
Türkiye’den yıllık 50 bin euroyu aşan maaşa yüzbinlerce işçi alınacak: 3 Avrupa ülkesinden dev hamle
Avrupa kıtası, derinleşen iş gücü açığını kapatmak amacıyla göçmenlik politikalarında tarihi adımlar atmaya devam ediyor. Almanya, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere pek çok ülke, 2026 yılı itibarıyla güncellenen maaş eşikleri belli oldu.Derleyen: Süleyman Çay
İşte Avrupa’nın yeni iş gücü haritası ve öne çıkan fırsatlar:
Almanya: "Fırsat Kartı" ve Güncellenen Mavi Kart Eşikleri
Yıllık yaklaşık 400 bin nitelikli işçiye ihtiyaç duyan Almanya, 2026 yılı için Mavi Kart (Blue Card) şartlarını güncelledi.
Mavi Kart: Üniversite mezunları için yıllık asgari maaş eşiği 50.700 € olarak belirlenirken; BT, mühendislik ve sağlık gibi "darboğaz" yaşanan meslek gruplarında bu rakam 45.934 € seviyesine kadar çekildi.
Chancenkarte (Fırsat Kartı): Puanlama sistemine dayalı bu yeni model, adayların henüz bir iş teklifi almadan Almanya’ya giderek yerinde iş aramasına olanak tanıyor.
Avusturya: Teknik ve Sağlık Sektörüne 54 Bin Euro Maaş Vaadi
Mart 2026’da yeni bir istihdam paketi duyuran Avusturya, özellikle teknik zanaat ve sağlık alanında 50 bin personel alacağını açıkladı.
Kazanç Potansiyeli: Teknik branşlarda (usta, tekniker) çalışanlar için yıllık ortalama 54.000 € kazanç vaat ediliyor.
Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart: Nitelikli işçiler için uygulanan bu sistemde, dil yeterliliği ve mesleki tecrübe en kritik kriterler olarak öne çıkıyor.
Hollanda: Asgari Ücret ve Uzman Maaşlarında Artış
Hollanda, 1 Ocak 2026 itibarıyla yasal saatlik asgari ücreti 14,71 € seviyesine yükselterek rekabet gücünü artırdı.
Nitelikli Göçmen Statüsü: Ülkede 30 yaş üstü uzmanlar için maaş eşiği aylık 5.942 € olarak belirlenirken, 30 yaş altı genç yetenekler için bu sınır 4.357 € oldu.
Avrupa’da "Acil" Koduyla Aranan Meslekler ve Maaş Skalası
Şu an kıta genelinde en yoğun talep gören ve yüksek maaş teklif edilen sektörler şunlar:
|
Sektör
|
Aranan Pozisyonlar
|
Aylık Ortalama Maaş
|
Teknoloji
|
Yazılım Geliştirici, Siber Güvenlik Uzmanı
|
5.000 € – 10.000 €
|
Sağlık
|
Hemşire, Hasta Bakıcı, Uzman Doktor
|
3.500 € – 8.000 €
|
Teknik Zanaat
|
Kaynakçı, Elektrikçi, Tesisatçı, İnşaat Ustası
|
2.500 € – 4.500 €
|
Lojistik
|
Tır ve Kamyon Şoförleri
|
2.800 € – 4.000 €