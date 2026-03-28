İran, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlere ilişkin önemli bir karar aldı. Pakistan bayraklı 20 geminin boğazdan geçişine izin verildiği duyuruldu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın bu yönde olumlu bir adım attığını belirtti. Dar, söz konusu gemilerin kademeli olarak geçiş yapacağını ve her gün 2 geminin boğazdan geçeceğini ifade etti.

Bu gelişmeyi “yapıcı bir jest” olarak değerlendiren Dar, kararın bölgesel istikrar açısından önemli olduğunu vurguladı. Diplomasi ve diyalog vurgusu yapan Dar, bu tür adımların barışın tesisine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Açıklamasında uluslararası aktörlere de atıfta bulunan Pakistanlı bakan, sürecin çok taraflı diplomasi açısından önemine dikkat çekti.