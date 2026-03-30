A Milli Takım, 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmanın eşiğine geldi.
Montella'dan Kosova maçında ilk 11'de tek değişiklik: Milli yıldız sahnede
A Milli Futbol Takımımız, 24 yıllık hasretin ardından Dünya Kupası'na katılma hedefiyle son maça çıkıyor. Kosova karşılaşması öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'de tek değişiklik yaptı. İşte detaylar…
Romanya’yı 1-0 mağlup eden Milli Takımımız, Kosova’yı deplasmanda yenmesi halinde ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası’nda uzun bir aradan sonra sahne alacak.
Fadil Vokrri Stadyumu’nda 31 Mart Salı günü TSİ 21.45’te oynanacak maç öncesi hazırlıklarını sürdüren milli takımda, teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11’i belirledi.
beIN SPORTS'un haberine göre Vincenzo Montella, Kosova karşısında Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdulkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu'nu tercih edecek.
Buna göre Romanya maçında sağ bek pozisyonunda oynayan Mert Müldür yedek kulübesinde yer alacak.
Kosova'nın ise Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani, Vedat Muriqi 11'iyle çıkması bekleniyor.
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
FIFA’nın yeni formatına göre, 2026 FIFA Dünya Kupası 32 yerine 48 takımla oynanacak ve böylece tarihte ilk kez bu kadar geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleşecek.
Grup aşamasında takımlar 12 gruba ayrılacak, her grupta tek devreli lig formatı uygulanacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren 24 takım ile en iyi sekiz üçüncü, toplam 32 takım olarak bir üst tura yükselecek.
Ev sahibi ülkelerden Meksika, 11 Haziran 2026’da A1 pozisyonundan açılış maçına çıkacak.
Kanada ise 12 Haziran 2026’da B1 pozisyonunda ilk maçını oynayacak, üçüncü ev sahibi ABD de D1 pozisyonundan 12 Haziran 2026’da turnuvadaki ilk karşılaşmasına çıkacak.