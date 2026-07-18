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Kaynak: Haber Merkezi

Tüm dünya kalıcı ateşkesi beklerken ABD-İran Savaşı'nda gerilim bir kez daha alevlendi. İran, ateşkes şartlarında yer alan Hürmüz Boğazı'nı kapatırken ABD'den yeni bir saldırı dalgası geldi.

CENTCOM'dan gerçekleşen açıklamaya göre 7 gecedir devam eden saldırılarda İran'a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapısı, yeraltı silah depoları ve deniz unsurlarının hedef alındı belirtildi.

ABD ÜSLERİNE ATEŞLENEN FÜZELERİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

ABD’nin saldırıların karşılık veren İran, Ortadoğu'da ABD üslerine ateşlenen füzelerin görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde ABD’ye gönderilen füzelerin üstünde 28 Şubat 2026 tarihinde öldürülen Ali Hamaney ve diğer komutanların resmi yer alıyor.

‘YARALI ASKERLER VAR’

ABD medyasından CBS News'e konuşan ve ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, İran'ın bu hafta Ürdün'deki en az 2 üsse saldırı düzenlediğini belirtti. Yetkililer, saldırılarda bazı ABD askerlerinin yaralandığını ifade etti. Yaralananların durumuna ilişkin detay paylaşılmadı.

ABD savaş uçakları, saldırılarda sıklıkla Ürdün askeri tesislerini kullanıyor.

2 ABD UÇAĞI İMHA EDİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD üssüne misilleme saldırısı yapıldığını doğruladı. Gerçekleştirilen yazılı açıklamada, ABD'nin sivil altyapıyı hedef aldığı belirtilerek, "Çocuk katili ABD ordusu, silahlı kuvvetlerimizle girdiği savaşta aldığı yenilgiyi hastanelere, köprülere, demiryollarına, limanlara ve havaalanlarına saldırarak ve sivilleri öldürerek gizlemeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin cesur savaşçıları, gece saatlerinde ABD saldırılarına karşılık olarak Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD üssünde bulunan savaş uçağı sığınaklarına ve büyük bir park alanına eş zamanlı, yıkıcı bir füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 2 ABD savaş uçağı tamamen imha edildi, bazılarında da büyük hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan üsteki yakıt depolarının da insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı.