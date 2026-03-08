Ortadoğu’da tırmanan gerilim piyasalarda temkinli bir atmosfer oluştururken, Türkiye’de yatırımcıların yön arayışı dikkat çekiyor.
İkinci el araç piyasasında showroom trafiği: Orta segment araçlara talep yoğunlaştı
Bayram öncesinde elindeki altını bozduran bazı yatırımcıların rotasını ikinci el otomobil piyasasına çevirdiği, bazı yatırımcıların ise dolara yöneldiği ifade ediliyor. Kuyumcularda alış talepleri beklenen yoğunluğu göstermese de satış tarafında belirgin bir hareketlilik gözleniyor.
İkinci el piyasasında showroom trafiği arttı
Uzun süredir durağan bir seyir izleyen ikinci el otomobil piyasasında son bir haftada gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor.
Bayramda memleketine gitmek isteyenler, yaz sezonuna araç sahibi olarak girmek isteyen aileler ve yatırım amacıyla otomobil almayı düşünenler galerilere yöneliyor.
Orta segment araçlara talep yoğunlaştı
İstanbul İkitelli Oto Galericiler Sitesi’nde faaliyet gösteren galerici Mehmet Yılmaz, son günlerde müşteri profilinde değişim yaşandığını belirtti.
Yılmaz, “Altın bozdurup gelen müşteri sayısı arttı. Özellikle 800 bin ile 1,5 milyon lira bandındaki araçlara ilgi yoğunlaşıyor. Fiyatlar henüz yukarı gitmedi ancak talep bu şekilde devam ederse yaz aylarına doğru artış kaçınılmaz olabilir” dedi.