İkinci el araç piyasasında showroom trafiği: Orta segment araçlara talep yoğunlaştı

Bayram öncesinde elindeki altını bozduran bazı yatırımcıların rotasını ikinci el otomobil piyasasına çevirdiği, bazı yatırımcıların ise dolara yöneldiği ifade ediliyor. Kuyumcularda alış talepleri beklenen yoğunluğu göstermese de satış tarafında belirgin bir hareketlilik gözleniyor.