Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Çorum FK ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Çorum FK, ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, tüm goller ikinci yarıda geldi. Hatayspor, 49. dakikada Rakhim Chaadaev’in golüyle öne geçti. Son yarım saate Hatayspor üstün girse de ev sahibi ekip kısa sürede geri dönüş yaptı.
Türk futbolunda hüzünlü son: Küme düştüler... Beklenen oldu
Türk futbolunda köklü kulüplerden birinin daha küme düşmesi kesinleşti. İşte o şehrin ve takımının hüzünlü hikâyesi…Baran Yalçın
Çorum FK’da Ferhat Yazgan 62. dakikada skoru eşitledi. 74. dakikada Fredy takımını öne geçirirken, 88. dakikada Serdar Gürler farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Bu galibiyetle Çorum FK puanını 53’e yükseltirken, Hatayspor 7 puanda kaldı.
Hatayspor’un Küme Düşmesi Kesinleşti
Alınan bu sonucun ardından Hatayspor’un matematiksel olarak TFF 2. Lig’e düşmesi kesinleşti. Ligde 9 maçı kalan Hatayspor, kalan tüm karşılaşmalarını kazansa bile 16. sıradaki 35 puanlı Sarıyer’ın gerisinde kalacak.
Öte yandan Trendyol 1. Lig’de daha önce Adana Demirspor’un da küme düşmesi kesinleşmişti.
Hatayspor'un Hüzünlü Hikayesi
5 Şubat 2023 akşamı Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında Christian Atsu’nun attığı golle 1-0 galip geldi.
Atsu’nun gol sonrası formasını çıkararak yaptığı sevinç gösterisi tribünleri coştururken, şehirde büyük bir mutluluk yaşanıyordu. Ancak kimse bu golün, takım ve şehir için son büyük sevinç olacağını bilmiyordu.
Deprem Felaketi Her Şeyi Değiştirdi
6 Şubat 2023 sabahı saat 04.17’de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.8 büyüklüğündeki deprem, Hatay’ı en ağır şekilde etkileyen illerden biri haline getirdi. Aynı gün saat 13.24’te yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle birlikte şehir büyük yıkıma uğradı.
Deprem, Hatayspor camiasını da derinden sarstı. Ganalı futbolcu Christian Atsu enkaz altında kaldı. İlk günlerde kurtarıldığı yönünde haberler çıksa da oyuncunun cansız bedeni yaklaşık iki hafta sonra Rönesans Rezidans enkazında bulundu.
Aynı binada bulunan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut da depremde hayatını kaybetti. Kulüp bünyesinde teknik ekip ve idari kadrodan toplam 7 kişi yaşamını yitirirken, birçok futbolcu ve personel de enkaz altında kaldı. Bazı isimler ise kurtulmayı başardı.
Volkan Demirel’in Yardım Çağrısı Hafızalara Kazındı
Deprem sırasında Hatay’da bulunan teknik direktör Volkan Demirel, sosyal medya üzerinden yaptığı gözyaşları içindeki yardım çağrılarıyla Türkiye’nin gündemine oturdu.
Demirel, yaşanan kayıpların ardından takımın ligden çekilmesi gerektiğini belirterek, “Futbolcumu kaybettim, sportif direktörümü kaybettim, hocalarım enkaz altında kaldı. Bu psikolojiyle insanları maça çıkaramazdım.” sözleriyle yaşanan acıyı dile getirdi.
Hatayspor Yeniden Ayağa Kalkmaya Çalıştı
Depremin ardından Hatayspor uzun süre iç saha maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kaldı. Şehirdeki stadyum ve tesislerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle takım karşılaşmalarını büyük ölçüde Mersin’de oynadı.
Kulüp, her yıl 6 Şubat’ta yaptığı paylaşımlarla depremde hayatını kaybedenleri anıyor. Christian Atsu’nun anısı ise hem Hatayspor taraftarları hem de Türk futbolu için unutulmaz bir sembol haline geldi.
Deprem öncesinde bir gol sevinciyle hatırlanan Hatayspor, felaketin ardından Hatay’ın direncinin ve yeniden ayağa kalkma mücadelesinin simgelerinden biri oldu