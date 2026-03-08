Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hukuki düzenlemeler için Ramazan Bayramı sonrası adım atılması planlanıyor. AKP kaynakları, suça karışmamış örgüt üyelerinin yasa değişikliğine gerek olmadan adli kontrol şartıyla Türkiye’ye dönebileceğini belirtiyor.

Atılması planlanan adımlar Ankara’da tartışmaların gölgesinde hazırlanırken sürecin partiler arası mutabakat arayışı nedeniyle gecikme riski taşıdığı aktarıldı.

DEM Parti heyeti, kanun teklifine son şekil verilmeden önce Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir görüşme yapacak. Teklif, önce Adalet Komisyonu’nda ele alınacak, ardından Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşacak. Hedef, tüm partilerin tam mutabakatını sağlamak olsa da, teknik detaylardaki anlaşmazlıklar süreci yavaşlatabilir.

Değişiklikler, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve İnfaz Kanunu’nu kapsıyor. Çalışmalara Adalet Bakanlığı’nın ilgili müdürlükleri ve iktidarın hukukçu kurmayları teknik destek sağlıyor.

SUÇA KARIŞANLARA AYRI YASA

Suça karışmış olanlar için ise ayrı yasa çıkarılacak. Örgüt üyeliği, örgüte yardım ve yataklık, propaganda gibi suçlar örgüt ortadan kalktığı için düşecek. Mevcut sistemde adam öldürme, tehdit, gasp veya bombalama gibi suçlar örgüt kapsamında işlendiği için terör suçu sayılıyor ve hem cezaları hem de infaz süreleri artıyor.

Terör örgütü ortadan kalkacağı için bu suçları işleyenler hakkında kamu davası açılacak ve TCK’daki adam öldürmenin cezası ne kadarsa o kadar ceza alacak. Ceza İnfaz Yasasındaki infaz sürelerinde indirim yapılırsa, cezaevinde kalacakları süre kısalabilecek. Ancak, cezaevi süreleriyle ilgili indirim şu an gündemde değil.

Örgüt yöneticisi konumunda bulunanlarla ilgili de farklı bir düzenleme yapılmayacak. Türkiye’ye dönmek isteyen örgüt yöneticileri, örgüt üyeleri için çıkarılacak hukuki düzenlemelere tabi olacak. Terör örgütünün Avrupa’da bulunan mensuplarından Türkiye’ye dönmek isteyenler için de aynı prosedür uygulanacak.