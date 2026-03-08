UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak ilk maçın hakemleri açıklandı. 10 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

YARDIMCI HAKEMLER VE DÖRDÜNCÜ HAKEM

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunun ilk ayağında İngiliz temsilcisi Liverpool’u sahasında ağırlayacak. Kritik karşılaşmada Manzano’nun yardımcı hakemleri Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Juan Martinez Munuera olarak belirlendi. Hakem ekibinin tamamının İspanya Futbol Federasyonu’ndan olması dikkat çekiyor.

VAR KADROSU AÇIKLANDI

Karşılaşmada VAR görevini Guillermo Cuadra Fernandez üstlenecek, AVAR pozisyonlarında ise Valentin Gomez yer alacak.