10) YUNANİSTAN 165 adet balistik füzesi var Menzil: 300 KM
En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı
Uluslararası araştırma kuruluşu SIPRI ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan savaş sonrası ülkelerin 2026 yılı için balistik füze sayısını ortaya çıkardı. İşte en fazla balistik füzeye sahip ülkeler...Derleyen: Baran Yalçın
9) MISIR 190 adet balistik füzesi var
8) GÜNEY KORE 190 adet balistik füzesi var Menzil: 800 KM
7) TÜRKİYE 322 adet balistik füzesi var Menzil: 561 - 280 KM
6) İRAN 800 adet balistik füzesi var
5) İsrail 850 adet balistik füzesi var
4) KUZEY KORE 1000 adet balistik füzesi var
3) ABD 1300 adet balistik füzesi var Menzil: 16.000 km
2) RUSYA 1400 adet balistik füzesi var Menzil: 11.000 km
1) ÇİN 3100 adet balistik füzesi var Menzil: 13.000 km
