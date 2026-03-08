Yeniçağ Gazetesi
08 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı

En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı

Uluslararası araştırma kuruluşu SIPRI ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan savaş sonrası ülkelerin 2026 yılı için balistik füze sayısını ortaya çıkardı. İşte en fazla balistik füzeye sahip ülkeler...

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı - Resim: 1

10) YUNANİSTAN 165 adet balistik füzesi var Menzil: 300 KM

1 10
En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı - Resim: 2

9) MISIR 190 adet balistik füzesi var

2 10
En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı - Resim: 3

8) GÜNEY KORE 190 adet balistik füzesi var Menzil: 800 KM

3 10
En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı - Resim: 4

7) TÜRKİYE 322 adet balistik füzesi var Menzil:​ 561 - 280 KM

4 10
En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı - Resim: 5

6) İRAN 800 adet balistik füzesi var

5 10
En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı - Resim: 6

5) İsrail 850 adet balistik füzesi var

6 10
En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı - Resim: 7

4) KUZEY KORE 1000 adet balistik füzesi var

7 10
En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı - Resim: 8

3) ABD 1300 adet balistik füzesi var Menzil: 16.000 km

8 10
En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı - Resim: 9

2) RUSYA 1400 adet balistik füzesi var Menzil: 11.000 km

9 10
En çok füzeye sahip ülkeler belli oldu: Türkiye devleri solladı - Resim: 10

1) ÇİN 3100 adet balistik füzesi var Menzil: 13.000 km

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro