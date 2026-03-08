Yeniçağ Gazetesi
08 Mart 2026 Pazar
Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Sektör temsilcileri salı günü benzin ve motorine zam bekliyor.

Serkan Talan Serkan Talan
Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş petrol fiyatlarını vurdu. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin neredeyse imkansız hale gelmesi petrol fiyatlarının artmasına neden oldu.

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

Brent petrol fiyatının artması Türkiye’de benzin fiyatlarının artmasına neden oluyor. Savaş sonrası benzine büyük zam beklenirken ‘Eşel mobil’ sistemi ile pompa fiyatına yansıyan zam oranı düşüyor.

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta bir zam daha geliyor. Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış olacak.

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İşte 8 Mart 2025 güncel benzin ve motorin fiyatları…

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.89 TL

Motorin litre fiyatı: 64.70 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.73 TL

Motorin litre fiyatı: 64.54 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 8

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL

Motorin litre fiyatı: 65.81 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 9

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 61.13 TL

Motorin litre fiyatı: 66.09 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 10

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanacak.

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 11

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 12
