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Kaynak: AA

Serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com" verilerine göre, ABD dolarının serbest piyasadaki satış kuru 240 bin tümen sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu gelişmeyle birlikte İran tümeni, Amerikan doları karşısında tarihinin en ağır değer kaybını yaşadı.

ENFLASYON VE GIDA FİYATLARI TAVAN YAPTI

Ulusal para birimindeki rekor değer kaybı, ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımların baskısı altındaki ülkede enflasyonun fırladığı bir döneme denk geldi. Yıllık enflasyonun yüzde 61,4'e ulaştığı ülkede, halkın temel yaşam giderleri gün geçtikçe ağırlaşıyor.

GIDA FİYATLARINDA YÜZDE 128'LİK ARTIŞ

Resmi veriler, yaşanan ekonomik krizin boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ülke genelinde gıda fiyatlarında yıllık bazda yüzde 128,1 oranında artış kaydedilirken, alım gücünün düşmesi piyasalardaki endişeyi artırıyor.