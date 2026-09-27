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Kaynak: AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, tasarruf tedbirleri kapsamında devlet memurlarının salı günleri işe toplu taşımayla gitmelerini istedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, kabine toplantısında konuştu.

TASARRUF TEDBİRLERİ

Sık sık tasarruf tedbirlerini gündeme getiren Pezeşkiyan, enerji tasarrufunun önemine atıfta bulundu.

“Araçsız salı günlerini ciddiye alın. Üretim çarkının durmaması için tasarruf tedbirlerine dikkat etmeliyiz” diyen Pezeşkiyan, devlet memurlarından salı günleri işlerine toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmelerini istedi.

Pezeşkiyan, herkesin elinden geldiğince enerji tasarrufu konusunda hassasiyet göstermesini ve üretim ile elektriğin kesintiye uğramaması gerektiğini söyledi.