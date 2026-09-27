Yeniçağ Gazetesi
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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı

İş hayatında tek bir sektöre bağlı kalmadan farklı alanlarda çalışma imkânı sunan meslekler sıralandı. Eğitim Danışmanı İsmail Koç'un paylaştığı listede, sağlıktan mühendisliğe, finanstan teknolojiye kadar geniş istihdam alanına sahip 16 meslek yer aldı.

Kaynak: Diğer
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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 1

Kariyer planlamasında yalnızca maaş değil, mezuniyet sonrasında iş bulunabilecek alanların çeşitliliği de önem taşıyor. Bazı meslekler tek bir sektöre bağlı kalmadan farklı iş kollarına geçiş yapabilme imkânı sağlıyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 2

Ekonomim'de yayınlanan Eğitim Danışmanı İsmail Koç tarafından hazırlanan listede, farklı sektörlerde çalışma fırsatı sunan 16 meslek grubu sıralandı. Listede teknoloji, sağlık, mühendislik, hukuk, finans ve iletişim gibi birçok alan bulunuyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 3

16. PAZARLAMA UZMANI
Pazarlama uzmanları; müşteri araştırması, kampanya yönetimi ve marka iletişimi gibi alanlarda görev yapabiliyor. Mesleğin farklı sektörlere uyarlanabilmesi çalışma alanını genişletiyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 4

15. PSİKOLOG
Psikologlar; okullar, hastaneler ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere farklı çalışma ortamlarına yönelebiliyor. Çalışma koşulları ve aranan yetkinlikler ise uzmanlık alanına göre değişiklik gösterebiliyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 5

14. GRAFİK TASARIMCI
Grafik tasarımcılar; reklam ve tasarım ajanslarından yayıncılığa, şirketlerin kurumsal iletişim birimlerinden dijital projelere kadar farklı alanlarda görev alabiliyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 6

13. ÇEVRE MÜHENDİSİ
Çevre mühendisleri; su ve atık su yönetimi, kirlilik kontrolü ve çevresel iyileştirme projelerinde çalışma fırsatı bulabiliyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 7

12. İNŞAAT MÜHENDİSİ
İnşaat mühendisleri yapı ve altyapı projelerinde tasarımdan saha uygulamalarına, proje yönetiminden teknik kontrollere kadar farklı görevler üstlenebiliyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 8

11. AVUKAT
Avukatlar farklı hukuk dallarında uzmanlaşabiliyor. Hukuk bürolarının yanı sıra şirket ve kurumlarda görev yapabildikleri gibi kendi çalışma düzenlerini de oluşturabiliyorlar.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 9

10. HEMŞİRE
Hemşireler hastanelerin yanı sıra ayakta tedavi merkezleri ve diğer sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda çalışabiliyor. Uzmanlık alanlarına göre farklı kariyer yollarına yönelebiliyorlar.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 10

9. İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
İnsan kaynakları uzmanları işe alım, çalışan gelişimi ve personel süreçlerinde görev yapıyor. Hemen her sektörde insan kaynağına ihtiyaç duyulması, mesleğin çalışma alanını çeşitlendiriyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 11

8. LOJİSTİK UZMANI
Lojistik uzmanları tedarik, stok, dağıtım ve teslimat süreçlerinde görev alabiliyor. Üretimden perakendeye kadar farklı sektörlerde çalışma alanı bulunuyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 12

7. YÖNETİM DANIŞMANI
Yönetim danışmanları kurumların strateji, verimlilik ve iş süreçleri üzerinde çalışıyor. Bu nedenle farklı sektörlerdeki şirket ve kuruluşlara hizmet verebiliyorlar.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 13

6. PAZAR ARAŞTIRMA UZMANI
Pazar araştırma uzmanları müşteri davranışlarını ve pazar verilerini analiz ediyor. Ürün veya hizmet sunan birçok sektörde bu uzmanlığa ihtiyaç duyulabiliyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 14

5. MUHASEBE VE DENETİM UZMANI
Muhasebe ve denetim uzmanları şirketlerin finans birimlerinde ve bağımsız denetim kuruluşlarında çalışabiliyor. Finansal süreçlerin hemen her sektörde bulunması mesleğin hareket alanını artırıyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 15

4. MAKİNE MÜHENDİSİ
Makine mühendisleri ürün tasarımı, üretim, otomasyon ve teknik geliştirme gibi farklı alanlara yönelebiliyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 16

3. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
Elektrik-elektronik mühendisleri enerji, elektronik üretimi, Ar-Ge ve mühendislik hizmetleri gibi birçok alanda görev alabiliyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 17

2. ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
Endüstri mühendisleri üretimden lojistiğe, süreç iyileştirmeden kalite yönetimine ve danışmanlığa kadar farklı iş kollarında çalışma imkânı bulabiliyor.

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Tek sektöre mahkum değiller: İş kapısı en geniş 16 meslek açıklandı - Resim: 18

1. YAZILIM GELİŞTİRİCİ
Listenin ilk sırasında yazılım geliştiriciler bulunuyor. Yazılım geliştiriciler finans, sağlık, eğitim, üretim ve e-ticaret gibi birbirinden farklı sektörlerde uygulama ve sistem geliştirebiliyor.

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