Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı YouTube yayınında piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın ve gümüş fiyatlarından borsaya, fon soruşturmasından küresel piyasalardaki gelişmelere kadar birçok başlığa değinen Memiş, yatırımcıların önümüzdeki süreçte dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı.
İslam Memiş altın fiyatlarının yükseleceği seviye için rakam verdi (27 Eylül 2026)
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde takip edilecek seviyeleri açıkladı. Yükseliş beklentisine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların gözünü çevirdiği kritik rakamı da paylaştı.Kaynak: Diğer
Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği değerlendiren Memiş, ons altında kısa vadede belirli bir bant aralığının takip edileceğini söyledi. Yukarı yönlü hareketlerde ise yeni seviyelerin gündeme gelebileceğine işaret etti.
Ancak Memiş'in altın için verdiği kritik rakam öncesinde dikkat çektiği bir diğer konu, yatırımcıların portföylerini nasıl oluşturması gerektiği oldu.
ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM
İslam Memiş, yatırımcıların tek bir yatırım aracına bağlı kalmasının doğru olmadığını belirterek birikimlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Yatırım kararı verirken vade, risk ve beklentilerin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yatırımcı bir enstrümandan diğerine geçerken ilk önce vadeyi belirlemeli: Ne kadar beklemem lazım? Planlamam ne kadar? Getiriler ne kadar ucuz veya pahalı? Ne kadar risk alabiliyorum? Bunların analizini mutlaka yapması lazım.
Ben birikimlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum; tek bir enstrümanla yatırım yapmak doğru değil."
Mevcut piyasa şartlarını da değerlendiren Memiş, altın ve gümüş fiyatlarını ucuz gördüğünü söyledi. Borsa ve Euro tarafındaki fiyatlamalara da dikkat çeken Memiş, yatırım tercihlerinde kişinin riskinin, vadesinin ve beklentisinin belirleyici olması gerektiğini vurguladı.
Memiş şöyle konuştu:
"Şu anki şartlara baktığımız zaman başta altın ve gümüşün ucuz olduğunu gözlemliyorum.
Yine borsaların ucuz olduğunu, Euro tarafında da ucuz bir fiyatlama olduğunu görüyorum. Sepetimi bu şekilde yapardım ama kişinin riski, vadesi ve beklentisi bu tercihlerde belirleyici olacaktır."
FON SORUŞTURMASI İÇİN "GENELE YAYMAK YANLIŞ" DEDİ
İslam Memiş, Türkiye'de son dönemde gündeme gelen fon soruşturması ve portföy yönetim şirketlerine yönelik adli süreç hakkında da konuştu.
Yatırımcıların genel bir paniğe kapılmaması gerektiğini belirten Memiş, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çekti ve sürecin devlet kontrolünde ilerlediğini ifade etti.
Soruşturmanın bütün finansal sistemi temsil etmediğini savunan Memiş, şunları söyledi:
"Bu yaşanan hadiseyi genele yaymanın çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Genel işleyişte herhangi bir problem yok... 7 portföy şirketinden, 131 fondan bahsediyoruz. Halbuki 2500'den fazla fon var. 2500 fonun 131'inde bir problem varsa bunu genele yaymak yanlıştır. Eğer tedirginlikle bu taraftan uzaklaşırsanız, yabancı yatırımcılar gelir buradaki getiriyi cebine koyar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı geldi; önümüzdeki dönemde bir havuz sistemi oluşacak, el koyulan varlıklar nakde çevrilecek ve miktar üzerinden bir takvim belirlenecek."
KÜRESEL PİYASALARDA 4 GELİŞMEYE DİKKAT ÇEKTİ
Fon soruşturmasının Türkiye'de gündemin önemli başlıklarından biri haline gelmesi nedeniyle küresel gelişmelerin geri planda kaldığını belirten Memiş, dünya piyasaları üzerinde baskı oluşturan dört önemli gelişmeye dikkat çekti.
Memiş'in değerlendirmesine göre petrol fiyatlarının 104 dolara kadar yükselmesi enflasyonist baskıyı artıran unsurlardan biri oldu.
ABD tahvil faizlerinin yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazelemesi de piyasalardaki baskıyı artıran gelişmeler arasında yer aldı.
Memiş ayrıca dolar endeksinin uluslararası piyasalarda güçlenerek 101 seviyesine ulaşmasına dikkat çekti. ABD-İran hattındaki savaş ve gerilimin anlaşma umutlarını zayıflatması da küresel piyasalardaki bir diğer önemli risk olarak öne çıktı.
Memiş, bu gelişmelerin değerli metaller ve borsalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
KASIM ORTASI İÇİN KRİTİK UYARI
Piyasaların önümüzdeki dönemde nasıl bir yön izleyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ABD ara seçimlerine işaret etti.
Memiş'e göre küresel piyasalar açısından Kasım ayının ortası kritik bir eşik olacak. ABD-İran hattından gelebilecek haberlerin piyasalardaki yön üzerinde etkili olabileceğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Piyasalarda küresel bazda Kasım ayının ortaları, yani ABD ara seçimleri çok önemli. Anlaşma haberi gelirse piyasalar yılı ralli ve iyimserlikle tamamlayabilir. Ancak ABD, İran'a saldırmaya devam ederse piyasalardaki bozulma sürer."
2027 İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÖNGÖRÜ
İslam Memiş, dünya ekonomisinin stagflasyona, yani durgunluk içinde enflasyon sürecine doğru ilerlediğini savundu.
Merkez bankalarının enflasyonla mücadelede faiz aracını kullandığını ancak bunun yeterli olmadığını öne süren Memiş, 2027'den itibaren küresel finans sisteminde önemli bir geçiş sürecinin gündeme geleceğini iddia etti.
Memiş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Merkez bankaları iyice köşeye sıkıştı ve ellerinde tek bir silah var: Faiz. Faizi düşürüyorlar, artırıyorlar; ama sonuç koca bir sıfır. Hiç kimse enflasyonla mücadele edemiyor. Büyüme tahminleri aşağı, enflasyon tahminleri yukarı çekiliyor. Bu kontrollü bir şekilde organize edilmiş bir sistem. 2027 yılı itibariyle bütün dünyada geçiş sürecinin konuşulacağı, yasal düzenlemelerin yapılacağı ve en geç 2030'a kadar dijital paralara geçileceği bir süreç karşımızda olacak."
İSLAM MEMİŞ ALTIN İÇİN RAKAMI AÇIKLADI
Piyasaların genel görünümünü değerlendiren İslam Memiş, yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarına ilişkin beklentisini de açıkladı.
Ons altında 4 bin 250-4 bin 350 dolar aralığında dalgalanma yaşandığını ve haftanın 4 bin 285 dolar seviyesinden tamamlandığını belirten Memiş, kısa vadede izlenecek aralığı ve yukarı yönlü hareketlerde karşılaşılabilecek seviyeleri paylaştı.
Memiş şöyle konuştu:
"Ons altın tarafında 4250-4350 dolar aralığında dalgalanma yaşandı ve haftayı 4285 dolar seviyesinden tamamladı. Kısa vadede 4280-4380 dolar aralığını takip edeceğiz; yukarıda ise 4400-4450 dolar direnç seviyelerinin test edilmesini bekliyoruz. Gümüş tarafı ise altına kıyasla biraz daha iyi performans gösterdi."
Böylece Memiş, ons altında kısa vadede 4 bin 280-4 bin 380 dolar bandını takip edeceğini belirtirken, yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 400-4 bin 450 dolar direnç seviyelerinin test edilmesini beklediğini açıkladı.