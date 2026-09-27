İslam Memiş altın fiyatlarının yükseleceği seviye için rakam verdi (27 Eylül 2026)

FON SORUŞTURMASI İÇİN "GENELE YAYMAK YANLIŞ" DEDİ

İslam Memiş, Türkiye'de son dönemde gündeme gelen fon soruşturması ve portföy yönetim şirketlerine yönelik adli süreç hakkında da konuştu.

Yatırımcıların genel bir paniğe kapılmaması gerektiğini belirten Memiş, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çekti ve sürecin devlet kontrolünde ilerlediğini ifade etti.

Soruşturmanın bütün finansal sistemi temsil etmediğini savunan Memiş, şunları söyledi:

"Bu yaşanan hadiseyi genele yaymanın çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Genel işleyişte herhangi bir problem yok... 7 portföy şirketinden, 131 fondan bahsediyoruz. Halbuki 2500'den fazla fon var. 2500 fonun 131'inde bir problem varsa bunu genele yaymak yanlıştır. Eğer tedirginlikle bu taraftan uzaklaşırsanız, yabancı yatırımcılar gelir buradaki getiriyi cebine koyar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı geldi; önümüzdeki dönemde bir havuz sistemi oluşacak, el koyulan varlıklar nakde çevrilecek ve miktar üzerinden bir takvim belirlenecek."