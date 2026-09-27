Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'de NBC News'e verdiği mülakatta, ABD ile yaşanan gerilim ve İran'ın sunduğu 7 maddelik anlaşma planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin başlattığını söylediği “saldırganlık savaşını” sona erdirmek istediklerini belirten Erakçi, savaşın sekiz aydır devam ettiğini söyledi.

Erakçi, “Bu savaşı sekiz ay önce, iki üç gün içinde kazanabilecekleri umuduyla başlattılar. Ama sekiz ay geçti ve biz bunun bitmesini istiyoruz” dedi.

“MASADA ÇOK MAKUL BİR PLAN VAR”

Erakçi, arabulucular yoluyla ABD'ye iletilen 7 maddelik önerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildiğini duyduklarını ancak kendilerine henüz resmi bir yanıt ulaşmadığını belirtti.

Erakçi şöyle konuştu:

“Masada çok makul bir plan var. Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur.”

İran'ın taleplerine de değinen Erakçi, yasa dışı şekilde dondurulduğunu söylediği İran'a ait para ve varlıkların serbest bırakılmasını ve ülkesinin petrol satabilmesini istediklerini ifade etti. Erakçi, ABD'nin önceki anlaşmalarda bunları zaten taahhüt ettiğini söyledi.

“DİPLOMASİYE DE HAZIRIZ”

İran'ın olası yeni saldırılara karşı hazır olduğunu belirten Erakçi, buna karşın diplomasi seçeneğinin de masada olduğunu vurguladı.

“Savaşın yeniden başlamasına da tamamen hazırız. Kıyamet savaşı bile olsa, her türlü yeni saldırı karşısında kararlı duruyoruz. Ama aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a kalmış.”

ABD'nin sekiz aydır sonuç alamadan savaştığını savunan Erakçi, yeni saldırıların da “kesinlikle” aynı sonucu vereceğini öne sürdü.

“BARIŞ İÇİN HİÇBİR FIRSATI KAÇIRMAMALIYIZ”

ABD'nin geçmişte müzakereler devam ederken İran'a defalarca saldırdığını söyleyen Erakçi, buna rağmen diplomasi yolunu denemeye devam ettiklerini belirtti.

Erakçi:

“Aslında diplomasiye geri dönmemiz için hiçbir neden yok ama yine de diplomasiyi deniyoruz çünkü barış için hiçbir fırsatı kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum.”

ifadelerini kullandı.

İRAN ABD'YE 7 ŞART SUNMUŞTU

İran heyeti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar'ın arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın sunduğu şartları kabul etmediklerini açıklamıştı.

BM Genel Kurulu'nun ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesine dönerken, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin 30 Eylül'e kadar ABD'de kalması kararlaştırılmıştı.