ABD ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı olup olmayacağı hâlâ belirsiz durumda. Son gelen haberlere göre İran, ABD’ye bir barış teklifi iletti. Pakistan aracılığı ile iletilen teklifin içeri açıklanmadı.

İran'ın ABD'ye yeni teklifiyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Özel diplomatik görüşmelerin ayrıntılarını paylaşmıyoruz, müzakereler devam ediyor" denildi.

Savaşın kalıcı olarak sonlanması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için müzakereye hazır olduğunu belirten Tahran yönetimi, nükleer faaliyetlerinin kalıcı ateşkesten sonra ele almayı teklif etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bu önerisini kabul etmemişti.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR GELDİ

Kalıcı ateşkes konusundaki belirsizlik devam ederken İran ve ABD’den karşılıklı açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin aşırı taleplerinden vazgeçmesi durumunda müzakereye hazır olduklarını söyledi.

Arakçi, "Eğer ABD aşırı taleplerinden, tehditkar sözlerinden ve provokatif eylemlerinden vazgeçerse Tahran diplomasiye hazır" dedi.

ABD Başkanı Trump, ise İran’dan gelen son talebi beğenmediğini iddia etti. Tahran yönetiminin ‘dağılmış halde’ olduğunu savunan Trump şu ifadeleri kullandı:

"İran anlaşmak yapmak istiyor ama son teklifleri beni tatmin etmedi. Telefon üzerinden müzakereleri yapmak için çaba gösteriyoruz ama anlaşmadan emin değilim. İran yönetimi parçalanmış halde. Hepsi anlaşma istiyor ama dağılmış vaziyetteler."